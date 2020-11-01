Кировчане в период пандемии коронавируса стали больше тратить на еду и сигареты

В условиях пандемии коронавируса кировчане стали брать в магазинах больше продуктов, нежели непродовольственных товаров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Кировстат, оборот продовольственных товаров в нашем регионе за девять месяцев 2020 года вырос за счет обострившегося желания поесть и покурить. Так, за период с января по сентябрь 2020 года жители нашей области потратили на продукты, включая напитки, и табачные изделия 76 миллиардов рублей, что больше, нежели в прошлом году. А вот на бытовые вещи стали тратить меньше - 74 миллиарда рублей за девять месяцев. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период минувшего года.

Меньше всего, конечно, в эти месяцы повезло заведениям общепита - по вполне понятным причинам. Так, за это время кировчане потратили в таких местах всего семь миллиардов рублей, и это почти на четверть меньше, чем в январе-сентябре 2019 года. Причем 56% от этой суммы приходится на малые предприятия, 28% - на долю организаций, не относящихся к малому предпринимательству, и лишь 16% - на ИП.

Кроме того, почти вдвое сократились платные услуги учреждений культуры и турагентств. Что тоже, в принципе, неудивительно. В общем и целом, за различные платные услуги кировчане выложили 40 миллиардов рублей за девять месяцев. И эта цифра меньше, чем в предыдущем году, на 12%.