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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: 159 человек за сутки заразились COVID-19

Общее число случаев заражения уже перевалило за 12 тысяч
Ангелина Табрисова
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Ежедневно врачи выявляют более 150 случаев заражения среди кировчан.

Ежедневно врачи выявляют более 150 случаев заражения среди кировчан.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За минувшие сутки в Кировской области коронавирусом заразились 159 человек. Как сообщает региональный оперштаб, у них есть все симптомы болезни. За этот же период выписались 649 пациентов, причем 48 из них вернулись домой из инфекционных стационаров.

По данным федерального оперштаба, за сутки в нашем регионе от коронавируса умер еще один человек.

По состоянию на 1 ноября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 12259 человек заразились коронавирусом с симптомами болезни за весь период;

- 9635 пациентов, у которых заболевание протекало с осложнениями, выздоровели;

- 169 человек умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 3269 жителей региона лечатся в инфекционных стационарах, у 3051 (94%) из них диагностирована пневмония;

- 12109 пациентов лечатся амбулаторно;

- 20443 кировчанина находятся на домашнем карантине, свыше 5300 из них - дети. Заболевших среди них нет;

- более 92000 человек сняли с домашнего карантина за весь период наблюдения болезни.

Сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии находится 71 пациент, 30 из них подключены к аппарату ИВЛ. С диагностической пневмонией в стационарах лежат 619 человек. У них коронавирус еще не подтвержден.