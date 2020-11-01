Десятки домов в Кирове лишатся света 2 ноября

В большинстве домов свет пропадет с утра до самого вечера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало недели традиционно отметится плановым отключением электроэнергии по Кирову. 2 ноября пара десятков домов во всех районах города останется без света. Информацию сообщает АО «Горэлектросеть».

Пострадают от отсутствия света, в основном, удаленные районы города, однако и его центру кое-что достанется. Самые счастливые лишатся электричества всего на час - жители пары домов по улицам Производственная и Щорса. Живущим на Чапаева, Фрезерной и Полевой отключат свет часа на три. Но в большинстве своем электроэнергии не будет целый рабочий день, с 08.00 до 17.00. Так что советуем заранее зарядить все необходимые гаджеты и запастись свечами.

Посмотреть точный график отключения можно здесь.