В Кировской области лиса напала на сотрудницу агрофирмы

Животное напало на женщину в лесу, когда та возвращалась с Восточного комплекса в поселок. Фото: pixabay.com

В среду, 28 октября, в Котельничском районе лиса набросилась на местную жительницу. Об этом сообщил паблик «Типичный Юбилейный».

Животное напало на женщину примерно в 16.15 в лесу, когда та возвращалась с Восточного комплекса в поселок. Лиса набросилась тихо и внезапно, потерпевшая отбивалась от нее листом борщевика и пыталась бежать.

В паблике пользователи отметили, что агрессивное поведение лисы может быть признаком бешенства.