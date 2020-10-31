Шесть человек получили травмы в ДТП в Кирове

Сейчас ГИБДД Кировской области уточняет причины ДТП. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове в пятницу, 30 октября, на улице Ленина, 90 произошла авария. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сейчас ГИБДД Кировской области уточняет причины ДТП. По предварительной версии, водитель автомобиля «ВАЗ-2112» выехал на «встречку» и столкнулся с LADA Priora.

От удара «ВАЗ» отбросило на LADA Vesta, которая в этот момент готовилась повернуть налево. В итоге в аварии пострадали шесть человек: водители «ВАЗа» и LADA Priora и их пассажиры - две женщины и два мальчика пяти и четырнадцати лет.

Напомним, в четверг, 29 октября, в Кирове на улице Карла Маркса под колесами иномарки пострадала 53-летняя женщина. Она переходила дорогу по пешеходному переходу.