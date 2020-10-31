Холодно и сыро: прогноз погоды в Кирове на выходные дни

В субботу, 31 октября, с утра до вечера будет идти небольшой дождь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные кировчан ждет пасмурная погода. «Комсомолка» публикует традиционный прогноз на выходные, подготовленный с помощью сервиса gismeteo.ru.

В субботу, 31 октября, с утра до вечера будет идти небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня составит +3 градуса. Вечером столбики термометров опустятся до +2, а ночью до -1.

1 ноября станет прохладнее, осадков не ожидается. Утром температура составит -2 градуса, днем потеплеет до 0. Вечером и ночью столбики термометров вновь опустятся до -2. Порывы ветра в выходные могут достигать 8 м/с.