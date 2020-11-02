Кировчанам предлагают придумать рекламный лозунг для Экодиктанта

Жители Кировской области смогут 16 ноября ответить на вопросы Экодиктанта онлайн. Фото: экодиктант.рус

Конкурс на лучший лозунг Экодиктанта проходит до 10 ноября. Жителей Кировской области приглашают принять в нем участие. Участником может стать любой житель области старше 12 лет. Свой лозунг (в формате одного предложения) нужно направить на электронную почту министерства охраны окружающей среды Кировской области: eco@herzenlib.ru.

Решение о проведении конкурса принято на заседании областного оргкомитет по подготовке и проведению регионального этапа Экодиктанта. Все предложенные на конкурс лозунги рассмотрят члены оргкомитета. Лучший предложенный вариант станет лозунгом Экодиктанта 2020 года в Кировской области.

Экологический диктант пройдет 15 и 16 ноября одновременно в 85 регионах России во Всемирный день вторичной переработки отходов. Жители Кировской области смогут 16 ноября ответить на вопросы Экодиктанта в формате онлайн на портале экодиктант.рус.

Кроме того, в области будут работать региональные площадки для проведения экодиктанта в режиме оффлайн в 64 организациях из 20 муниципальных образований Кировской области. Среди них ВятГУ (для студентов и преподавателей вуза), филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» (для сотрудников предприятия), 18 школ, 2 центра детского творчества, 2 молодежных центра, 35 библиотек и домов культуры, 4 администрации муниципальных образований, техникум промышленности и народных промыслов г. Советска.

По итогам работы по организации проведения Экодиктанта, в том числе информирования населения, областной оргкомитет определит лучшие оффлайн площадки.

Победители конкурса на лучший лозунг Экодиктанта и лучшие оффлайн площадки Экодиктанта будут награждены дипломами регионального оргкомитета, а также ценными призами от Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Кирова.