Коронавирус в Кирове: в инфекционных стационарах лечатся более трех тысяч заболевших

За сутки врачи выявили более 152 заболевших коронавирусом кировчан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Кировской области коронавирусом заразились еще 152 человека. У них есть все симптомы болезни. Такие данные приводит региональный оперштаб. Выздоровели за тот же период 318 пациентов, в том числе 59 выписались из инфекционных стационаров. По данным федерального оперштаба, накануне от коронавируса скончался еще один житель нашего региона.

По состоянию на 30 октября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 11948 случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни;

- 9514 пациентов, у которых заболевание протекало с осложнениями, выздоровели;

- 167 человек умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 3032 жителя региона лечатся в инфекционных стационарах, у 2915 (96%) из них диагностирована пневмония;

- 13144 пациента лечатся амбулаторно;

- 20232 кировчанина находятся на домашнем карантине, свыше 5200 из них - дети. Заболевших среди них нет;

- более 90600 человек сняли с домашнего карантина за весь период наблюдения болезни.

Сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии находится 63 пациента, 24 из них подключены к аппарату ИВЛ. С диагностической пневмонией в стационарах лежат 617 человек. У них коронавирус еще не подтвержден.