Бывший директор яранского МУПа переплатил за дрова

Следователем регионального управления МВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Яранске бывшего директора МУПа подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе проверки организации вскрылся факт заключения невыгодной сделки на поставку топливной щепы для котельной. В период с декабря 2019 года по май 2020 год бывший директор МУПа подписал контракт на 1,5 миллиона рублей вне конкурса. При этом стоимость приобретаемого товара была необоснованно завышена на 600 тысяч рублей.

- По результатам проверки следователем регионального управления МВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда интересам организации), - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Яранского района.

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