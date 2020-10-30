Кировские школьники вернутся за парты 2 ноября

Кировские школьники были на каникулах с 19 октября - в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На следующей неделе школьники Кировской области вернутся за парты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.
Напомним, кировские школьники были на каникулах с 19 октября - в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Со 2 ноября школы вновь начнут свою работу, но с соблюдением санитарных мер, рекомендованных Роспотребнадзором. Также очное обучение вернется во все областные техникумы, колледжи и организации допобразования.
При этом школы обязаны вести мониторинг заболеваемости детей и учителей. Решения о работе образовательных учреждений может принимать региональный Оперштаб.