В Кировской области двое суток разыскивают 15-летнего подростка

Подросток не возвращался домой уже двое суток. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают 15-летнего подростка из Уржума, пропавшего два дня назад. Даниила Никитина в последний раз видели 28 октября 2020 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Даниилу 15 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, у него темные волосы и карие глаза. На момент пропажи подросток был одет в коричневую куртку, черно-серый костюм с надписью на кофте «BLACK WHITE» и черные кроссовки. Есть вероятность, что он может находиться в Кирове.

Всех, кому что-либо известно о Данииле, просят сообщить об этом по номерам 8-800-700-54-52 или 112.