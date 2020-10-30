Житель Кирова осужден за незаконную регистрацию юридической фирмы

Суд назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Октябрьский суд города Кирова признал виновным 37-летнего жителя областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что в апреле 2019 года кировчанин предоставил свой паспорт незнакомцу, зная, что тот собирается зарегистрировать «фирму-однодневку». Мужчина понимал, что будет только «номинальным» руководителем фирмы. Предпринимательскую деятельность осуществлять виновный не планировал. Но все же зарегистрировал на свое имя юридическую фирму ООО «ТАстраКом», получив за это вознаграждение - 10 тысяч рублей.
Суд признал, что вина кировчанина доказана и назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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