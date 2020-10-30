В Кирове могут появиться полноценные веломаршруты

В ближайшем будущем в Кирове могут появиться целые дорожные полосы для велосипедистов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Создание веломаршрутов в Кирове назвали ближайшей перспективой. Таков итог встречи общественных активистов с главой горадминистрации. Информацию сообщает пресс-служба кировской мэрии.

По мнению общественников, сейчас есть необходимость создания полноценных веломаршрутов, которые свяжут между собой весь город. Для начала предложили использовать магистральные улицы с широкими тротуарами - например, Московскую и Воровского, а также можно рассмотреть Октябрьский проспект.

Сейчас велодорожки, по словам главы горадминистрации, становятся частью проектов при планировании новых улиц - как улица Энтузиастов в микрорайоне Урванцево. Общественников заверили, что начало к созданию полноценных велосипедных путей уже положено, и вполне можно выделить такие полосы в отремонтированных пешеходных зонах. Рассмотреть такую возможность в первую очередь планируют на улице Московской.

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