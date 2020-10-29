Кировчане смогут путешествовать в купейных вагонах со скидкой 50%

Кировчане смогут путешествовать в купейных вагонах с 50% скидкой.

До 6 ноября включительно кировчане смогут купить билеты для дальних маршрутов. На верхние места в вагонах-купе их можно приобрести со скидкой 50%. Документы оформляются на официальном сайте ОАО «РЖД», а также в железнодорожных кассах. Однако количество мест по скидке ограничено и специальные тарифы не применяются одновременно с другими бонусами.

Напомним, что полный список поездов, участвующих в акции можно посмотреть на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции». При передвижении пассажирам рекомендуется использовать маски и перчатки. Купить их можно в вагоне у поездной бригады.