В Кировской области тесты на COVID-19 делаются в течение трех дней

В первую очередь, тесты на COVID-19 делают пациентам в стационарах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 29 октября, состоялось пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области. В ходе рассмотрения законопроекта о бюджете фонда обязательного медицинского страхования зампред ОЗС Владимир Костин поинтересовался о ситуации с COVID-19 в регионе.

- Жители жалуются на то, что в аптеках стали пропадать лекарства, которые им прописывают врачи при заболевании коронавирусом, - сообщил Владимир Александрович. - Помимо этого, у нас в больницах сроки проведения анализов на COVID-19 достигают уже шести дней. Все это плачевно сказывается на здоровье людей.

На вопросы зампреда ОЗС с видимым раздражением попытался ответить заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов.

- Во всех стационарах лечение производится в полном объеме, а также в соответствии со стандартами, - эмоционально заявил Дмитрий Курдюмов. - Всеми лекарственными препаратами пациенты обеспечены. За сутки в Кировской области проводится от 5 до 7 тысяч ПЦР-тестов. В первую очередь, их делают пациентам в стационарах. На сегодняшний день тесты в регионе делаются в течение трех дней.

Дмитрий Курдюмов сообщил, что сейчас правительство пытается сократить время на проведение тестов. Так, выделены дополнительные средства на закупку специального оборудования, которое позволит увеличить число исследований в течение суток. Помимо этого, дополнительно найден на безвозмездной основе еще один аппарат.

- Мы знаем о небольшой задержке при тестировании, - заявил Дмитрий Александрович. - В течение недели мы планируем ее нивелировать.

ПОСТСКРИПТУМ

Депутаты ОЗС поддержали решение об изменении параметров бюджета ФОМС. Доходы будут увеличены на 141,8 миллионов рублей и составят 19,8 млрд рублей. На эту же сумму увеличивается общий объем расходов фонда, он составит 19,954 млрд рублей. Остаток денежных средств на конец текущего года прогнозируется в объеме 34 миллионов рублей. Дефицит бюджет фонда составит 176,9 миллионов рублей

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте