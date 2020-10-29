Боевая ничья: кировская «Родина» сыграла с нижегородским «Стартом»

"Родина" и "Старт" не выявили победителя между собой. - vk.com/hcrodinakirov.

Утром 29 октября в Нижнем Новгороде состоялся первый товарищеский матч между местным «Стартом» и кировской «Родиной». Игра закончилась боевой ничьей: 3-3. Дважды кировчане выходили вперед по ходу матча, но также быстро пропускали. В конце второго тайма обе команды закатили по мячу.

У «Родины» отметились голами полузащитник Евгений Леухин, нападающие Станислав Исмагилов и Егор Шицко.

Напомним, что сейчас кировская команда проводит акцию в поддержку врачей, борящихся с заболеванием «Covid-19». На форме клуба у игроков размещен тематический шеврон с надписью: «Врачи – герои нашего времени». «Родина» призвала все хоккейное общество поддержать эту акцию.