Коронавирус в Кирове: 150 заболевших за сутки

В тяжелом состоянии находится 61 кировчанин. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области за сутки выявили 150 новых случаев заражения с симптомами болезни. Данные приводит региональный оперштаб. Выздоровели же 380 человек, в том числе 116 из них выписались из инфекционных госпиталей. По информации же федерального оперштаба, за сутки от инфекции скончался еще один житель нашего региона.

По состоянию на 29 октября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 11796 случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни;

- 9455 пациентов, у которых заболевание протекало с осложнениями, выздоровели;

- 166 человек умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 2913 жителей лечатся в инфекционных стационарах, у 2848 (98%) из них диагностирована пневмония;

- 12911 пациентов лечатся амбулаторно;

- более 19930 жителей региона находятся на домашнем карантине, свыше 5200 из них - дети. Заболевших среди них нет;

- более 89900 человек сняли с домашнего карантина за весь период наблюдения болезни.

Сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии находится 61 пациент, 21 из них подключен к аппарату ИВЛ. С диагностической пневмонией в стационарах лежат 617 человек. У них коронавирус еще не подтвержден.