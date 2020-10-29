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Общество

В Сунском районе директор задолжал своим сотрудникам 400 тысяч рублей

Работникам предприятия не платили зарплату с июня по сентябрь
Маргарита Акагиева
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За четыре месяца долг перед сотрудниками превысил сумму в 400 тысяч рублей.

За четыре месяца долг перед сотрудниками превысил сумму в 400 тысяч рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сунском районе сотрудникам четыре месяца не платили зарплату. Тем пришлось обратиться с жалобой в соответствующие органы. Информацию сообщает областная прокуратура.

Проверку провели после обращения одного из работников ООО «Сунский хлеб». По его словам, 18 сотрудников с июня по сентябрь не получали свою зарплату. По итогам проверки обращение оказалось правдой - зарплату директор действительно зажал. Долг перед работниками превысил сумму в 400 тысяч рублей.

Прокурор внес руководителю представление. Кроме того, теперь он будет отвечать за административное правонарушение. После вмешательства правоохранителей директор выплатил все причитающееся своим работникам.