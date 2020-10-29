В Сунском районе директор задолжал своим сотрудникам 400 тысяч рублей

За четыре месяца долг перед сотрудниками превысил сумму в 400 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сунском районе сотрудникам четыре месяца не платили зарплату. Тем пришлось обратиться с жалобой в соответствующие органы. Информацию сообщает областная прокуратура.

Проверку провели после обращения одного из работников ООО «Сунский хлеб». По его словам, 18 сотрудников с июня по сентябрь не получали свою зарплату. По итогам проверки обращение оказалось правдой - зарплату директор действительно зажал. Долг перед работниками превысил сумму в 400 тысяч рублей.

Прокурор внес руководителю представление. Кроме того, теперь он будет отвечать за административное правонарушение. После вмешательства правоохранителей директор выплатил все причитающееся своим работникам.