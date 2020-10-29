В 2021 году в Кировской области отремонтируют 171 километр автодорог

В 2021 году 11 муниципалитетов получат субсидии на ремонт дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 27 октября, губернатора Игорь Васильев выступил перед депутатами ОЗС с посланием «О социально-экономическом положении в Кировской области».

В 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нормативное состояние планируют привести 171 километр автомобильных дорог. Из них 37 км в кировской агломерации и 134 км регионального и муниципального значения. Помимо этого, в 2021 году 11 муниципалитетов получат субсидии на ремонт дорог местного значения в границах городских поселений. В период с 2022 по 2024 годы аналогичную субсидию ежегодно будут получать еще 14 муниципальных образований, а общий объем средств составит порядка 500 миллионов рублей.

- В следующем году мы завершим строительство дороги Киров-Котлас-Архангельск на участке Опарино - Альмеж протяженностью 27 километров, - поделился губернатор. - Работы на этом участке начались еще в 2019 году. Данная дорога позволит обеспечить транзитный выход в Архангельскую область.

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