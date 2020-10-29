В Вахрушах бывший директор ЖКХ присвоил себе казенные деньги

Деньги, вырученные со сдачи казенного металлолома, бывший директор оставил себе. Фото: pixabay.com

В Вахрушах бывший директор ЖКХ украл у своего же учреждение деньги, вырученные со сдачи казенного металлолома. Информацию сообщил областной Следственный комитет.

Как выяснилось, мужчина сдал в пункт приема металлолом, который принадлежал возглавляемому им ЖКХ. А вырученные от этого деньги перевел на свой собственный счет, не собираясь отдавать их родному учреждению. По сообщению ведомства, случай был не единичен. Точная сумма, которую украл бывший директор, не называется.

На мужчину завели уголовное дело, сейчас расследование продолжается. За «присвоение денежных средств» ему грозит от штрафа в сто тысяч рублей до шести лет тюрьмы.