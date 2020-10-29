В Слободском обновят фасад колоннады на Соборной площади

В перечень работ также входит санитарная рубка 14 елей, находящихся перед колоннадой. Фото: kirovreg.ru

На сайте Госзакупок объявлен аукцион на выполнение работ по ремонту колоннады на Соборной площади города Слободского. Деньги на реставрацию объекта планируют выделить в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Согласно аукционному заданию, подрядчик должен будет обновить фасад объекта, а также обработать масляными составами кровлю. В перечень работ также входит санитарная рубка 14 елей, находящихся перед колоннадой. В свою очередь подрядчик должен предоставить гарантию сроком 4 года.

Максимальная сумма контракта составляет 986 тысяч 663 рубля. Заявиться на участие в аукционе можно до 5 ноября. Дата проведения торгов назначена на 9 ноября.

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