Спортсмены из Кировской области приняли участие во Всероссийском турнире по киокусинкай

«Медный Всадник» стал первым масштабным всероссийским событием по киокусинкай с начала пандемии. Фото: vk.com/youthsport43
В Санкт-Петербурге завершился Всероссийский турнир «Медный Всадник» по одному из самых трудных стилей каратэ - киокусинкай. В событии приняли участие более 700 спортсменов из 32 регионов страны. Изначально было заявлено свыше 900 участников, но некоторые регионы закрыли выезд для спортсменов из-за усиления карантина.
На соревнованиях Кировскую область представляли два спортсмена из Кирово-Чепецка: Шилов Семен и Савелий Андреев. Оба юноши ученики клуба каратэ «Ястреб».
Савелий Андреев провел четыре боя на соревнованиях, дойдя до финала. В финале спортсмен уступил представителю Калининграда и занял достойное второе место. Это первое серебро на Всероссийских соревнованиях у бойца из клуба «Ястреб».
Шилов Семен сразился с фаворитом своей весовой категории, двукратным победителем «Медного Всадника». Спортсмен достойно выступил на соревнованиях.
Поздравляем бойцов с успешным выступлением и желаем новых спортивных достижений. «Медный Всадник» стал первым масштабным всероссийским событием по киокусинкай с начала пандемии.
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