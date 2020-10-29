Спортсмены из Кировской области приняли участие во Всероссийском турнире по киокусинкай

«Медный Всадник» стал первым масштабным всероссийским событием по киокусинкай с начала пандемии. Фото: vk.com/youthsport43

В Санкт-Петербурге завершился Всероссийский турнир «Медный Всадник» по одному из самых трудных стилей каратэ - киокусинкай. В событии приняли участие более 700 спортсменов из 32 регионов страны. Изначально было заявлено свыше 900 участников, но некоторые регионы закрыли выезд для спортсменов из-за усиления карантина.

На соревнованиях Кировскую область представляли два спортсмена из Кирово-Чепецка: Шилов Семен и Савелий Андреев. Оба юноши ученики клуба каратэ «Ястреб».

Савелий Андреев провел четыре боя на соревнованиях, дойдя до финала. В финале спортсмен уступил представителю Калининграда и занял достойное второе место. Это первое серебро на Всероссийских соревнованиях у бойца из клуба «Ястреб».

Шилов Семен сразился с фаворитом своей весовой категории, двукратным победителем «Медного Всадника». Спортсмен достойно выступил на соревнованиях.

Поздравляем бойцов с успешным выступлением и желаем новых спортивных достижений. «Медный Всадник» стал первым масштабным всероссийским событием по киокусинкай с начала пандемии.

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