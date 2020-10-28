В Кирове начали ремонтировать Приказную избу

Ремонт планируют закончить к концу ноября. Фото: kirovreg.ru

Приказную избу наконец начали ремонтировать. Сейчас в здании собираются отреставрировать кровлю, и в следующем месяце противоаварийные работы на крыше должны завершиться. Информацию сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас рабочие ведут подготовку, а именно усиливают стропильную систему крыши. Все необходимые материалы уже завезены, территория огорожена. После усиления стропил планируется заменить обрешетку, уложить материал для гидроизоляции и демонтировать обветшавшее крыльцо. Ожидается, что к концу ноября работа будет закончена.

Напомним, реставрация всего здания Приказной избы ожидается через два года в рамках подготовки к празднованию 650-летия Кирова в 2024 году.