Бывшему сити-менеджеру Кирова Илье Шульгину избрали меру пресечения

Суд избрал для Шульгина меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Фото: скриншот с видео kirov.sledcom.ru

Бывшему сити-менеджеру Кирова избрали меру пресечения. Информацию сообщает областной Следком.

Илью Шульгина наконец допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу и предъявили ему обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Сегодня суд избрал для бывшего сити-менеджера меру пресечения в виде запрета определенных действий. Его подельник Ишутинов, напомним, отделался подпиской о невыезде.

Напомним, двое чиновников погорели на халатном отношении к муниципальному контракту. В 2019 году Ишутинов заказал для горадминистрации 19 специальных видеокамер, чтобы следить за дорожным движением. Сумма контракта составила не менее 21 миллиона рублей. Впоследствии выяснилось, что поставленная техника не соответствовала заявленной, однако Шульгин велел Ишутинову принять товар. 26 октября парочку задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.