В Радужном предложили переименовать проспект Строителей в честь почетного жителя города

Улицу предлагают переименовать в честь почетного жителя Кирова, управлявшего строительством микрорайона Радужный. Фото: admkirov.ru

Предложение выдвинул кировский совет по топонимии. Как сообщила пресс-служба горадминистрации, проспект Строителей хотят переименовать в проспект О.Н. Виноградова - в честь почетного гражданина города.

Олег Николаевич Виноградов, будучи руководителем строительного управления, возглавлял возведение Радужного, когда тот еще был поселком городского типа. Впоследствии его представили к присвоению звания Героя Социалистического Труда, однако он отказался, позволив получить награду бригадиру-строителю.

На данный момент большинство жителей возражают против переименования. В комментариях под постом с опросом радужнинцы утверждают, что проще назвать его именем новую улицу, нежели переименовывать старую.

Опрос продлится до 3 ноября. Поучаствовать в нем можно здесь.