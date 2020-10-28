В Кирове дорогу к детскому саду на улице Крупской отремонтируют только в 2021 году

Недавно в соцсетях появились жалобы кировчан на большие лужи и промоины на дороге к детсаду на Крупской. Фото: admkirov.ru

На улице Крупской в следующем году пройдет ремонт участка грунтовой дороги. Информацию об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Недавно в соцсетях появились жалобы кировчан о том, что на участке дороги к новому детскому саду на Крупской появились большие лужи и промоины. Жители города отметили, что проезжую часть уже ремонтировали в этом году.

- Дорогу ранее засыпали щебнем и асфальтогранулятом, потому что у нее нет твердого основания, - прокомментировали в управлении дорожной и парковой инфраструктуры. - Теперь на участке длиной в 20 метров необходимо водоотведение и засыпка ям. Эта работа запланирована на весну 2021 года.

В пресс-службе администрации города отметили, что ремонт подъездных путей к образовательным учреждениям продолжится в следующем году.