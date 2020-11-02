Кировская область примет 175 соотечественников и членов их семей из бывшего СССР

Россия собирает своих Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Россия предлагает вернуться на родину русским жителям бывших национальных окраин – в одночасье оказавшимся за границами новых, и часто весьма антирусских, государств. Желающие стать участниками программы добровольного переселения соотечественников направляют в Управление по вопросам миграции УМВД России по Кировской области заявления, где указывают свою квалификацию, опыт работы и другие данные. Каждое заявление рассматривается совместно со специалистами службы занятости и налоговой службы региона. Кроме того, с кандидатами проводится устное собеседование для уточнения тех или иных моментов. Рассмотрены заявления 14 граждан Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Грузии и Украины и 11 членов их семей хотели бы переселиться в Кировскую область. Шесть заявлений комиссия решила утвердить.

Подать заявление на участие в госпрограмме могут как граждане, имеющие временное разрешение на проживание и трудоустроенные в организациях, расположенных в Кировской области, так и соотечественники, проживающие в данный момент за рубежом. При рассмотрении поданных кандидатами сведений учитывается, в том числе, имеющаяся квалификация, специальность и опыт работы, а также наличие подходящих для трудоустройства вакансий на рынке труда региона.

В 2020 году межведомственной комиссией проведено 11 заседаний, в ходе которых проанализировано 118 заявлений от соотечественников, желающих переехать на постоянное место жительства в Кировскую область. По итогам рассмотрения одобрено 81 заявление.

Кировская область участвует в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, с 2018 года. Основным преимуществом участия в ней является получение соотечественниками гражданства РФ в упрощенном порядке.

В 2020 году в регион планируется переселить на постоянное место жительства 175 соотечественников и членов их семей. По информации Управления по вопросам миграции УМВД России по Кировской области, на сегодняшний день на учет в качестве участников программы зарегистрировались 150 человек.

Подать заявление в Управление по вопросам миграции УМВД России по Кировской области можно по адресу 610020, г. Киров, ул. Энергетиков, д. 42, а получить подробную консультацию специалистов управления - по тел. 8 (8332) 48-72-38.