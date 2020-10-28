Кировчанин пытался расплатиться фальшивой тысячей рублей

Сотрудник организации заметил, что ему дают поддельную купюру, и вызвал правоохранителей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове мужчина попытался всучить сотруднику кредитной организации фальшивую купюру. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Сигнал «тревога» поступил из кредитно-финансовой организации на Октябрьском проспекте. Прибывшим на вызов росгвардейцам сдали 43-летнего мужчину, виновника торжества. По словам сотрудника точки, он попытался расплатиться поддельной тысячной купюрой. Благо, кассир распознал подделку и тут же вызвал правоохранителей. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Кировчанам напоминают, как нужно действовать, если вам дали купюру, вызывающую сомнения в подлинности:

- не возвращать ее покупателю;

- сообщить правоохранителям и до их приезда задержать сбытчика фальшивки;

- как можно меньше трогать руками подделку - на ней могут остаться отпечатки пальцев мошенника.