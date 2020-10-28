В Куменском районе женщина потеряла почти 70 тысяч рублей, пытаясь продать дачу

Женщина пыталась продать дачу через интернет с весны, и обрадовалась, когда нашелся покупатель, даже не подозревая, что он - мошенник. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как рассказали в областном УМВД, на днях в полицию обратилась 55-летняя жительница поселка Нижнеивкино, сообщив, что ее обманули дистанционные мошенники. Как выяснилось из ее рассказа, женщина еще весной выставила на торговой интернет-площадке объявление о продаже своей дачи, однако оно никого не заинтересовало. И вот когда внезапно появился покупатель, да еще и желающий перечислить предоплату, она тут же согласилась выполнить все необходимые действия.

В ходе беседы покупатель убедил женщину подойти к банкомату и действовать по инструкциям. После нескольких операций на счете кировчанки появились 68 тысяч рублей, которые собеседник якобы случайно перевел ей, и попросил их вернуть, что женщина и сделала. А после этого покупатель тут же отсоединился и больше не выходил на связь, что насторожило кировчанку.

Женщина отправилась в банк, где ей и объяснили: те самые деньги, пришедшие на ее счет, были кредитом. Как выяснилось, бездумно выполняя инструкции «покупателя», она предоставила мошеннику доступ в онлайн-кабинет кредитной организации, где от ее лица оформили заем.

Сейчас полиция ищет злоумышленника, а по факту кражи возбудили уголовное дело. Кировчанам вновь напоминают не следовать указаниям незнакомцев, особенно когда дело касается ваших денег и банковских счетов. При купле или продаже товаров в интернете не связывайтесь с настойчивыми людьми, которые хотят совершить сделку до осмотра нужной вещи.