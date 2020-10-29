Кировские власти пообещали решить вопрос с водоотведением на Орловской

Лужи создают трудности для пешеходов. Фото: admkirov.ru

Кировчане пожаловались, что после приемки в эксплуатацию дороги по улице Орловской (от Карла Маркса до ул. Ленина ) на съездах скапливается вода.

Однако в департаменте городского хозяйства пояснили, что подрядчик АО «Гордормостстрой» выполнил все необходимые работы, предусмотренные техническим заданием. Так, организация отремонтировала проезжую часть, установила бордюрный камень и выполнила подъем горловин колодцев. Водоотведение - это дополнительный и отдельный вид работ.

Сейчас эксперты управления дорожной и парковой инфраструктуры рассматривают технические возможности отвода вод. В ближайшие дни проведут геодезические изыскания.