Коронавирус в Кирове: за сутки выявили еще 148 новых случаев заражения

3 585 пациентов находятся в инфекционных стационарах региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в регионе коронавирус с симптомами заболевания обнаружили еще у 148 жителей. По информации регионального оперштаба, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 69 пациентов, 23 из них - на ИВЛ. Кроме того, по данным федерального оперштаба, на фоне осложнений от коронавируса умерли два человека.

При этом выздоровел от новой инфекции 451 житель. В том числе, 134 пациента выписались из инфекционных стационаров.

По состоянию на 28 октября 2020 года в Кировской области выявили:

- 11 646 случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни;

- 9 339 пациентов, у которых заболевание протекало с осложнениями, выздоровели;

- 165 человек умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 3 585 жителей лечатся в инфекционных стационарах, у 2 838 (96%) из них диагностирована пневмония;

- 12 511 пациентов лечатся амбулаторно;

- более 19 тысяч жителей региона находятся на домашнем карантине, свыше 5 тысяч из них - дети. Заболевших среди них нет;

- более 89 тысяч человек сняли с домашнего карантина за весь период наблюдения болезни.