В Лебяжье полицейский спас тонущего в реке человека

Благодаря четким действиям полицейского тонущего мужчину удалось спасти. Фото: vk.com/gibdd43

Как сообщает областная ГИБДД, 27 октября, около 13.30, в полицию поступил звонок из поселка Лебяжье. Женщина сообщила, что на Вятке перевернулась лодка с рыбаком, который тонет и просит помощи. На место немедленно прибыл младший лейтенант полиции Виктор Манаков.

На середине реки, действительно, был мужчина, который не тонул лишь потому, что вцепился в перевернутую лодку. Из краткого разговора выяснилось, что от холодной воды у рыбака судорогой свело ноги, и он не может выплыть на берег самостоятельно. Полицейский оперативно связался с дежурной частью и сообщил обстановку, а сам нашел на берегу старую лодку и на ней поплыл к тонущему. Ему удалось вытащить мужчину из воды и добраться с ним обратно до берега. В ожидании помощи он отдал замерзшему рыбаку свой бушлат.

Вскоре прибыли полиция и скорая, мужчине помогли добраться до машины. Рыбака госпитализировали. А полицейского в скором времени должны поощрить - за отвагу и спасение жизни человека.