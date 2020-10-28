Научно-образовательный центр «Биополис» в Кирове выйдет на новый уровень

На базе Научно-образовательного центра «Биополис» разработают новые препараты, в том числе для лечения онкологии. Фото: kirovreg.ru

Открывшийся в прошлом году в Кировской области Научно-образовательный центр мирового уровня «Биополис» начнет подготовку научных кадров и продолжит развиваться. Об этом рассказал губернатор Игорь Васильев на встрече с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и гендиректором Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Айдаром Ишмухаметовым.

Участники встречи обсудили создание НОЦ в Кирове и дальнейшее взаимодействие региона и Министерства.

По словам Игоря Васильева, на базе Научно-образовательного центра «Биополис» разработают новые препараты, в том числе для лечения онкологии. Губернатор отметил, что в области есть все условия для создания научной базы. В регионе работают 16 биотехнологических предприятий и организаций. Основная из них - компания «Нанолек», которая с 2017 года производит инактивированную вакцину от полиомиелита. Кроме того, в трех областных ВУЗах учатся будущие специалисты биотехнологических специальностей.