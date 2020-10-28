В Кирове детям, пострадавшим в ДТП, не хотели выплачивать компенсацию

В аварии пострадали две девочки 7 и 13 лет. Фото: vk.com/gibdd43

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 19 февраля текущего года в Кирове на улице Павла Корчагина произошла авария. Водитель автобуса, нарушив ПДД, совершил неудачный маневр и врезался в попутную легковушку. Среди пострадавших в ДТП отмечают трех человек. Две девочки 7 и 13 лет отделались ушибами, и один пассажир получил серьезные травмы. На водителя автобуса, как на виновника аварии, завели уголовное дело по последнему факту, а о девочках все забыли.

Прокурор Первомайского района подал иск о возмещении компенсации детям, поскольку того требует законодательство. По статье 1064 ГК РФ, вред, причиненный человеку или его имуществу, должен быть компенсирован виновником. Суд признал требования обоснованными. С организаций, в которых работал водитель автобуса, взыскали компенсацию морального вреда в размере 30 и 50 тысяч рублей. Следить за тем, чтобы девочки получили эти деньги, будет прокуратура.