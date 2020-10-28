Торгово-офисный центр на Московской продают за 17 миллионов рублей

На торговой интернет-площадке появилось объявление о продаже торгово-офисного центра на улице Московской, 4. Фото: avito.ru

В Кирове, судя по всему, начался бум продаж коммерческой недвижимости. На этот раз на торговой интернет-площадке появилось объявление о продаже торгово-офисного центра на улице Московской, 4.

На каждый кабинет здания установлена система охранной сигнализации, есть отдельный вход, заменена электрика и сделан ремонт. А главное, по утверждению владельца, - это «готовый арендный бизнес, приносящий доход без лишних рисков». Все помещения в здании сданы в аренду. Хозяин объекта готов даже рассмотреть обмен и торг.

Общая площадь здания - 480 квадратных метров. Владелец оценил их в 16,8 миллиона рублей

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