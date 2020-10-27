В Пижанском районе УАЗ вылетел с трассы в кювет

Удар оказался слишком сильным, и водитель получил серьезные травмы. Фото: vk.com/gibdd43

В Пижанском районе УАЗ съехал в кювет и врезался в дерево. Его водитель получил серьезные травмы. Подробности сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла 26 октября в 14.40. Водитель УАЗика ехал по 10 км трассы Советск-Яранск-Обухово и, видимо, не справился с управлением. Машина улетела в кювет и врезалась в дерево. Удар оказался слишком сильным, и водитель получил серьезные травмы. Ему пришлось вызвать «скорую», и 37-летнего мужчину госпитализировали.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло пять аварий, в которых пострадали семь человек.