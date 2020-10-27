В Кирове 15 организаций игнорируют масочный режим

Очередной рейд по кировским организациям в поисках нарушителей санитарно-эпидемиологических норм прошел на минувшей неделе. Фото: admkirov.ru

Кировская полиция продолжает походы по организациям, проверяя соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на теруправление Первомайского района, на минувшей неделе прошла очередная серия рейдов.

Проверялись магазины, парикмахерские, салоны красоты, сотовой связи и другие места. Внимание обращали на наличие санитайзеров и дезсредств, а также соблюдение масочно-перчаточного режима. Ведомство отметило, что ситуация в Кирове значительно улучшилась.

Так, из 403 объектов, куда наведались за октябрь правоохранители, нарушения выявили на 53 из них. В ходе повторной проверки этих же организаций зафиксировали уже лишь 15 мест, где по-прежнему не выполняются требования Роспотребнадзора.

В итоге материалы проверки по тем 15 организациям, которые повторно нарушили санитарно-эпидемиологические нормы, передали в областной Роспотребнадзор. В дальнейшем такие рейды будут продолжаться.