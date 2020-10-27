Коронавирус в Кирове: за сутки из инфекционных стационаров выписались 93 пациента

В то же время врачи выявили 147 новых случаев заражения коронавирусом среди кировчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 147 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни. Данные приводит региональный оперштаб. В то же время выздоровели и выписались 483 пациента, в том числе 93 из них вернулись домой из инфекционных стационаров. Кроме того, по данным федерального оперштаба, в нашем регионе от коронавируса умер еще один человек.

По состоянию на 27 октября 2020 года в Кировской области выявили:

- 11498 случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни;

- 9205 пациентов, у кого инфекция протекала с осложнениями, выздоровели;

- 163 человека умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 2982 пациента лечатся в инфекционных стационарах, у 2846 (95%) из них диагностирована пневмония;

- 12293 кировчанина лечатся амбулаторно;

- более 19000 жителей региона находятся на домашнем карантине, свыше 5000 из них - дети. Заболевших среди них нет;

- более 88000 человек сняли с домашнего карантина за весь период наблюдения болезни.

Сейчас в отделении реанимации находится 68 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 25 кировчан. Кроме того, в городских стационарах лечатся от пневмонии еще 667 пациентов. У них тест на коронавирус отрицательный, либо его результаты еще ожидаются. В дальнейшем до 40% таких заболевших переходят в категорию подтвержденных на наличие инфекции.