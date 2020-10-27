В Кировской области 195 уголовных дел были возбуждены незаконно

26 октября под председательством прокурора Кировской области Андрея Николаевича Оборока состоялось совместное заседание СУ СК и УМВД. Фото: epp.genproc.gov.ru
В текущем году прокуратура Кировской области проанализировала эффективность работы следователей и дознавателей. И обнаружила более 13,5 тысячи нарушений в сфере регистрации сообщений об уголовных преступлениях. Такие данные озвучил главный прокурор региона Андрей Оборок на совместном заседании Следкома и МВД.
В целях устранения нарушений закона прокурорами:
- Отменено 195 решений о возбуждении уголовных дел;
- Выявлено более 5,5 тысячи незаконных решений следователей и дознавателей об отказе в возбуждении уголовного дела;
- Внесено более 2,6 тысячи требований и 748 представлений;
- К дисциплинарной ответственности привлечено более 1,3 тысячи виновных должностных лиц;
- На учет постановлено 575 преступлений.
Участники заседания приняли решение об укреплении взаимодействия между правоохранительными органами области.
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