В Куменском районе осудили мужчину за попытку убить бывшего мужа своей сожительницы

Молодой человек нанес оппоненту несколько ударов ножом и сбежал в полной уверенности, что тот скончается от травм. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Куменском районе осудили 28-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в покушении на убийство из ревности. Информацию сообщает областной Следком.

Инцидент произошел в одном из районных поселков. Как известно, днем 19 июня осужденный, будучи пьяным, пришел к квартире бывшего мужа своей сожительницы и постучал в дверь. Когда 42-летний мужчина открыл гостю, молодой человек выхватил нож из кармана и набросился с ним на «соперника», нанеся ему несколько ударов. А после сбежал с места преступления, полагая, что мужчина умрет сам от нанесенных ран, попутно выбросив нож.

Однако пострадавшему повезло - стычку увидели соседи и тут же вызвали скорую. Мужчину срочно отвезли в больницу и оказали необходимую помощь. В результате он остался жив.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «покушение на убийство». Свою вину он в ходе расследования признал. Суд вынес приговор: шесть лет колонии строгого режима.