«Умная» остановка: на «Театралке» установили более современное транспортное табло

В Кирове подобные «телевизоры» есть еще на трех точках. Фото: cdsvyatka.com

На остановке «Театральная площадь» установили всепогодное табло с высоким качеством изображения. Теперь горожане увидят информацию даже при ярких солнечных лучах. Об этом сообщили в Центральной диспетчерской службе городского пассажирского транспорта.

Новое табло на основе цветных светодиодных панелей установили вместо устройства, которое уже отслужило свой срок. В Кирове подобные «телевизоры» есть еще на трех точках. Всего в городе 19 «умных» остановок.

Отметим, на «Театралке» транспортное табло появилось в 2014 году - впервые в Кирове. Устройство работало круглосуточно более шести лет подряд.

ЦДС напоминает, что прогноз прибытия и расписание автобусов и троллейбусов можно узнать на официальном сайте и при помощи чат-бота в мессенджере Viber на телефоне.