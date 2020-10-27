Спортсменка из Кирова стала лидером в первенстве России по прыжкам на батуте

Елена Нейман завоевала золото в дисциплине акробатическая дорожка. Фото: vk.com/youthsport43

В Ярославле завершилось личное первенство России по прыжкам на батуте. Турнир прошел с 19 по 24 октября в многофункциональном спортивном комплексе «Ярбатут». На соревнованиях было разыграно 32 комплекта медалей в четырех дисциплинах: индивидуальные и синхронные прыжки на батуте, двойной минитрамп и акробатическая дорожка. На протяжении четырех дней 650 спортсменов из 31 региона боролись за призовые места. Напоминаем, что соревнования по прыжкам на батуте с 2000 года включены в олимпийскую программу.

Кировчанка Елена Нейман завоевала золото в дисциплине акробатическая дорожка среди юниорок (15-16 лет). Поздравляем нашу спортсменку и желаем успехов в следующих соревнованиях.

Соревнования прошли согласно регламенту проведения спортивных мероприятий во избежание распространения коронавирусной инфекции. Участники, тренеры и посетители соблюдали социальную дистанцию и масочный режим.

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