Кирово-Чепецкий район стал лучшим в нашем регионе

По эффективности деятельности органов местного самоуправления округов и муниципалитетов лидером стал Кирово-Чепецкий район. Фото: vk.com/public163812926

Кирово-Чепецкий район стал первым в десятке лучших районов региона. Как сообщает пресс-служба правительства области, власти оценили эффективность деятельности органов местного самоуправления округов и муниципалитетов.

Оценку проводили по девяти критериям: экономразвитие, дошкольное образование, общее и допобразование, физкультура и спорт, культура, жилищное строительство и обеспечение кировчан жильем, ЖКХ, муниципальное управление, энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В итоге в тройку лидеров вошли Кирово-Чепецкий район, сам Кирово-Чепецк и Немский район. Следом за ними - Киров, Верхошижемский район, ЗАТО Первомайский, Яранский район. Замыкают десятку лучших Даровской район, Пижанский район и город Слободской.

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