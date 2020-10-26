В Корчемкино пятеро молодых людей избили и обстреляли двух мужчин

Нападавших задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В слободе Корчемкино двоих мужчин избили битами. Подробности сообщила пресс-служба кировского управления Росгвардии.

Инцидент произошел на днях, ближе к вечеру. Как выяснилось из рассказа самих пострадавших, мужчин 37 и 36 лет, через балкон первого этажа к ним в квартиру влезли пятеро молодых людей. Неизвестно, что ими руководило, однако хулиганы избили своих жертв битами, да еще и обстреляли из пневмата, после чего выяснение отношений перетекло за пределы квартиры. Мужчины серьезно пострадали, и росгвардейцы вызвали для них скорую помощь.

Нападавших же вскоре задержали. При них, как и сообщили пострадавшие, были биты и пневматический пистолет. Молодых людей передали полиции для дальнейшего разбирательства.