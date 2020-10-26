В кировских автобусах установили диспенсеры с антисептиком для рук

Сейчас в кировских автобусах установлены уже 80 таких устройств. Фото: скриншот с видео admkirov.ru

По информации пресс-службы горадминистрации, установка диспенсеров с антисептиком в транспорте уже началась. Они появятся во всех автобусах кировского АТП, которое и выступило с инициативой. По словам директора предприятия Дениса Пырлога, сейчас компания приобрела и установила уже 80 таких устройств. Сейчас ожидается поставка еще 200 диспенсеров. К следующей неделе весь транспорт предприятия должен быть оборудован.

Помимо этих мер, сотрудники компании соблюдают все предписанные указания. Кондуктора носят маски, в транспорте висят объявления о необходимости носить средства индивидуальной защиты. Каждый день автобусы дезинфицируют и проветривают, в них проводится влажная уборка.