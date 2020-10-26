В Немском районе мужчина украл телевизор у знакомой, пока та была в гостях

Мужчина зашел в дом к знакомой, забрал в ее отсутствие телевизор за 10 тысяч рублей и спокойно ушел. Фото: pixabay.com

В Немском районе мужчина вынес телевизор из квартиры знакомой, пока та отсутствовала. Информацию сообщает областное УМВД.

В полицию с заявлением о пропаже техники обратилась 37-летняя жительница одной из деревень района. По ее словам, женщина находилась в гостях, а, вернувшись, обнаружила пропажу. Ущерб оценили примерно в 10 тысяч рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Совершившего ее вскоре нашли - им оказался 44-летний житель соседней деревни. Похищенный телевизор нашелся тоже - в его доме. Как рассказал задержанный, он пришел к своей знакомой в гости, однако ее не было дома. Мужчина походил по комнатам какое-то время, а потом схватил технику и был таков.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Незадачливому вору за кражу грозит до двух лет тюрьмы.