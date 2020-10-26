В Кирове из-за взрыва скороварки произошел пожар: пострадала пенсионерка

От пожара пострадала только квартира хозяйки, где взорвалось оборудование для консервации. Фото: скриншот с видео vk.com/kirovreg43

В Кирове из-за взрыва оборудования для консервации произошел пожар. Пострадала только хозяйка квартиры, где произошел инцидент. Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

Пожар произошел утром 26 октября в квартире дома №109 по улице Карла Либкнехта. По предварительной версии, его причиной стал взрыв автоклава либо скороварки при консервировании овощей. Экстренные службы оперативно приехали на место, потушили пожар и перекрыли газ в доме. Сейчас угрозы взрыва нет, стояки опрессовали, после чего газоснабжение восстановили. Управляющая компания должна восстановить окна в квартире, чем она сейчас и занимается.

В результате инцидент пострадала хозяйка помещения, 74-летняя пенсионерка. Женщину оперативно госпитализировали в областной Центр травматологии.