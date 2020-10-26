В Кировской области выросло число смертельных ДТП по вине водителей автобусов

В октябре в ДТП по вине водителей автобусов погибли автомобилист и пешеход. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В регионе за текущий год зарегистрировали более 90 ДТП с участием автобусов и троллейбусов. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Кировской области.

Как сообщила региональная Госавтоинспекция, за последний месяц участились смертельные аварии по вине водителей автобусов. Так, в октябре в ДТП погибли автомобилист и пешеход.

Для профилактики подобных случаев сотрудники ГИБДД проведут в Кировской области специальные мероприятия. В течение недели с 26 октября по 4 ноября они проверят исправность общественного транспорта, наличие документов для перевозки пассажиров и режим труда и отдыха у водителей автобусов. Шоферов также проконтролируют общественность и добровольные народные дружины.