В Кировской области за три дня произошло восемь аварий

Водитель ВАЗ-2115 при повороте налево врезался во встречный автомобиль Mazda3. Фото: vk.com/gibdd43

За прошедшие сутки в Кирове произошли две серьезных аварии, в которых пострадали два человека. Информацию о ДТП сообщили в областном ГИБДД.

В воскресенье, 25 октября, днем на перекрестке столкнулись две легковушки. По предварительным данным, 27-летний водитель ВАЗ-2115 при повороте налево врезался во встречный автомобиль Mazda3. В результате аварии пострадала 22-летняя пассажирка японской легковушки. К счастью, травмы оказались несерьезными и помощь врачей ей не понадобилась.

Буквально через час в Кирове произошло еще одно ДТП на улице Сормовской. Сообщается, что на перекрестке столкнулись ВАЗ-2114 и Renault Logan. В ДТП пострадал водитель «четырнадцатой».

На перекрестке столкнулись ВАЗ-2114 и Renault Logan. Фото: vk.com/gibdd43

С 23 по 25 октября на территории Кировской области произошло восемь ДТП, в которых десять человек получили травмы.