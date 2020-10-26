Коронавирус в Кирове: 146 случаев заражения с симптомами болезни за сутки

В реанимации находятся 69 кировчан, 26 человек - на искусственной вентиляции легких. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 146 новых случаев заболевания коронавирусом с симптомами болезни. Такие данные приводит региональный оперштаб. В свою очередь, с выздоровлением выписались 155 пациентов, в том числе 22 - из инфекционных стационаров. По информации сайта стопкоронавирус, в нашем регионе от болезни скончался еще один человек.

По состоянию на 26 октября 2020 года в Кировской области выявили:

- 11351 случай заражения коронавирусом с симптомами болезни;

- 9112 пациентов, у кого инфекция протекала с осложнениями, выздоровели;

- 162 человека умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 3149 пациентов лечатся в инфекционных стационарах, у 2985 (95%) из них диагностирована пневмония;

- 12389 кировчан лечатся амбулаторно;

- более 19000 жителей региона находятся на домашнем карантине, свыше 5000 из них - дети. Заболевших среди них нет;

- более 85000 человек сняли с домашнего карантина за весь период наблюдения болезни.

Сейчас в отделении реанимации находится 69 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 26 кировчан. Кроме того, в городских стационарах лечатся от пневмонии еще 680 пациентов. У них тест на коронавирус отрицательный, либо его результаты еще ожидаются. В дальнейшем до 40% таких заболевших переходят в категорию подтвержденных на наличие инфекции.